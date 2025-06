Sarah Jessica behält Outfits von "Sex and the City"-Rolle

Sarah Jessica Parker (60), bekannt als Carrie Bradshaw aus der Kultserie Sex and the City, hat in einem Interview eine bemerkenswerte Vertragsklausel offenbart. Die Schauspielerin, die seit über drei Jahrzehnten die New Yorker Kolumnistin verkörpert, besitzt sämtliche Outfits ihrer Serienfigur – und das von Beginn an. "Ich habe alles seit dem Piloten behalten", erklärte sie gegenüber Wonderland Magazine. Auch aus anderen Filmprojekten wie "Miami Rhapsody" oder "L.A. Story" durfte sie die Garderobe mitnehmen. Diese besondere Klausel sei über ihre gesamte Karriere hinweg ein fester Bestandteil ihrer Verträge gewesen.

Die dritte Staffel des Serien-Reboots And Just Like That ist vor Kurzem gestartet – und sorgte sofort für Gesprächsstoff. Ein umstrittener Look von Sarahs Serienfigur Carrie sorgte für Aufsehen: Ein übergroßer Hut mit Gingham-Muster erinnerte viele Fans an die Zeichentrickfigur Strawberry Shortcake. In den sozialen Medien reagierten Zuschauer amüsiert bis irritiert auf die auffällige Stilentscheidung. Dennoch bleibt Carries Mode genauso mutig und eigenwillig wie in der Originalserie. Klassiker wie ihre Manolo-Blahnik-Schuhe und die ikonische Fendi Baguette sind weiterhin Teil ihrer Garderobe und unterstreichen die enge Verbindung zwischen Sarah und ihrer Rolle.

Abseits ihrer Arbeit als Carrie hat Sarah immer wieder offen über ihre Zweifel an der Rolle gesprochen. Ursprünglich wollte sie nach dem Piloten aus der Serie aussteigen, da sie unsicher war, ob das Fernsehen die richtige Plattform für sie sei. Trotz dieser anfänglichen Bedenken wurde Carries Figur zu einer der ikonischsten Charaktere der Fernsehgeschichte. Für Sarah Jessica Parker ist die Verbindung zu ihrer Serienfigur – nicht zuletzt durch die vielen aufbewahrten Outfits – eine ganz besondere, langjährige Reise. Heute schätzt sie die Herausforderung, Carries Leben erneut zum Leben zu erwecken und bleibt ein unverzichtbarer Teil der Show.

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Sarah Jessica Parker als "Sex and the City"-Figur Carrie Bradshaw

