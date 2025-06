Sarah Jessica Parkers Kids pfeifen auf ihre Designerteile

Sarah Jessica Parker (60) hat in einem Interview mit W Magazine verraten, dass ihre 15-jährigen Zwillingstöchter Tabitha (16) und Marion (16) wenig Interesse an ihrem berühmten Designer-Kleiderschrank zeigen. Obwohl die Schauspielerin aus And Just Like That für ihren unverwechselbaren Stil bekannt ist, scheinen ihre Töchter keine große Leidenschaft für Mode zu haben. "Sie mögen Kleidung, aber es spielt keine übergeordnete Rolle in ihrem Leben", erklärte Sarah Jessica. Zudem sei es inzwischen ohnehin nicht mehr möglich, dass die Teenager ihre berühmte Schuhsammlung tragen – die Größen passen schlicht nicht mehr.

Sarah Jessica, die mit ihrer Rolle als Carrie Bradshaw in Sex and the City zur Stilikone einer ganzen Generation wurde, blickt dennoch ohne Bedauern auf ihren eigenen Modeweg zurück. "Ich bereue nichts davon. Was würde das bringen?", sagte sie im selben Interview. Auch wenn es sicherlich den ein oder anderen modischen Fehltritt gegeben habe, sieht sie das große Ganze positiv: "Alles war ein Geschenk, alles war verrückt, anstrengend, aber auch aufregend. Es war wie in einer Welt, die nur kaum in der Realität verankert ist. Warum sollte ich das bereuen?" Ihre Haltung zur Mode spiegelt auch hier einen ungezwungenen, aber dankbaren Blick auf die Vergangenheit wider.

Neben ihrer außergewöhnlichen Karriere als Schauspielerin und Modeikone ist Sarah Jessica auch für ihre Bodenständigkeit und ihren Familiensinn bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (63) zieht sie die Zwillinge sowie ihren ältesten Sohn James (22) groß. Trotz ihres glamourösen Berufslebens achtet sie darauf, ihrer Familie stets den Vorrang zu geben. In Interviews bezeichnete die Schauspielerin ihre Kinder oft als Inspirationsquelle. Dabei sei es ihr wichtig, dass sie ihre eigenen Vorstellungen entwickeln – auch wenn das bedeutet, ihrem legendären Kleiderschrank zu entsagen. "Es ist wichtig, dass sie ihren eigenen Stil und Weg finden", so Sarah Jessica bereits in der Vergangenheit.

Getty Images Sarah Jessica Parker (m.) mit ihren Töchtern Marion (l.) und Tabitha (r.)

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Fashion Week in Mailand

Getty Images Matthew Broderick, Tabitha Broderick, Marion Broderick und Sarah Jessica Parker, April 2025