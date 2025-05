Sarah Jessica Parker wollte "Sex and the City" hinschmeißen

Sarah Jessica Parker (60) hat jetzt enthüllt, dass sie beinahe aus der Hauptrolle in der Kultserie "Sex and the City" ausgestiegen wäre. Wie die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Carrie Bradshaw berühmt wurde, im Podcast "Are You a Charlotte?" ihrer Kollegin Kristin Davis (60) erklärte, hatte sie zunächst eine "wundervolle" Erfahrung beim Dreh des Piloten im Jahr 1997. Als die Serie dann jedoch von HBO aufgenommen wurde, überkam sie Panik. "Ich dachte: 'Ich kann nicht in einer TV-Show sein. Ich glaube nicht, dass ich für dieses Leben gemacht bin'", so Sarah. Sie bat ihre Agenten, sie aus dem Projekt zu entlassen, und bot sogar an, stattdessen für HBO mehrere Filme zu drehen, um ihren Vertrag zu erfüllen.

Ihre Berater überzeugten sie jedoch, der Serie eine Chance zu geben und es für ein Jahr zu versuchen. Sarah, die zuvor in Serien wie "Square Pegs" und "Equal Justice" mitgespielt hatte, erklärte weiter, dass die Idee, über einen längeren Zeitraum dasselbe zu machen, sie deprimiert habe. Sie betrachtete sich selbst als "journeyman"-Schauspielerin, die zwischen Theater, Film und kleinen TV-Rollen flexibel agieren kann. Doch ihre Unsicherheiten lösten sich schnell auf, als sie während der Vorbereitungen zur Serie die legendäre Kostümdesignerin Patricia Field (83) kennenlernte. Die Zusammenarbeit mit Patricia öffnete Sarah neue kreative Möglichkeiten, und ab diesem Tag war sie glücklich dabei.

Heute denkt Sarah liebevoll an die Anfänge der Serie zurück und bezeichnet ihre damaligen Zweifel als falsch. "Es gab keinen Ort, an dem ich lieber gewesen wäre, als am Set", erinnert sie sich. "Sex and the City" wurde zu einem Karrieresprungbrett für die Schauspielerin und machte sie weltweit bekannt. Die Serie, die von 1998 bis 2004 lief, führte zu zwei Kinofilmen und einem erfolgreichen Sequel, "And Just Like That…". Sarah, die privat mit Matthew Broderick verheiratet ist und drei Kinder hat, ist heute eine Ikone, nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Unternehmerin und Stilvorbild.

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick beim Jubiläum von Saturday Night Live

