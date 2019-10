Wer hätte das gedacht? Sarah Jessica Parker (54) hat in Wahrheit wenig mit Carrie Bradshaw gemeinsam! Die Hauptrolle in Sex and the City hat die New Yorkerin zum Star gemacht. Zwar war nie wirklich klar, wie die freiberufliche Kolumnistin Carrie sich ihre extravaganten Einkaufstouren leisten konnte – ihr Kleiderschrank mit Fendi-Taschen, Dior-Kleidern und Pumps von Manolo Blahnik war aber dennoch legendär. Umso mehr schockt SATC-Fans jetzt Sarahs Beichte: Sie shoppt gar nicht gern!

Das verriet die 54-Jährige in der australischen Radiosendung Fifi, Fev & Byron: "Ich bin kein leidenschaftlicher Shopper", sagte die New Yorkerin. Das scheint aber eher eine neuere Entwicklung zu sein. "Früher war ich das vielleicht etwas mehr." Mittlerweile führen die Einkaufstouren bei Sarah aber nicht mehr zu einem Stimmungshoch. "Shopping kann bei mir manchmal Angstgefühle auslösen, ich fühle mich schlecht", erklärte sie.

Die Schauspielerin habe mit den Jahren auch einfach erkannt, dass ständiger Konsum nicht unbedingt glücklich macht. Heute stelle sie sich vor einem Kauf häufig die Frage, ob sie diesen Gegenstand wirklich braucht oder ihn auch in fünf Jahren noch mögen wird.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Anzeige

Mike Coppola/Getty Images for Gilt.com Sarah Jessica Parker während der Präsentation ihrer Brautmodenkollektion in NY

Anzeige

Splash News Sarah Jessica Parker bei der New York City Ballet Fall Fashion Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de