Sarah Jessica Parker verteidigt ihre Rolle Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker (60) hat leidenschaftlich ihre ikonische Rolle der Carrie Bradshaw aus Sex and the City und And Just Like That verteidigt. In einer Folge des "Call Her Daddy"-Podcasts erklärte die Schauspielerin, dass sie nicht nachvollziehen könne, warum Carrie oft so viel Kritik entgegengebracht wird. "Es herrscht die Meinung, dass sie frustriert oder egoistisch ist, schlechte Entscheidungen trifft oder nicht mit ihrem Geld umgehen kann. All das trifft auf die letzten 25 Jahre zu", stellte Sarah fest. Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass dies nur ein Teil der facettenreichen Figur sei, die sie verkörpert.

Sarah stellte klar, dass Carrie ebenso viele positive Eigenschaften habe, die oft übersehen würden. "Sie ist enorm loyal, anständig, zuverlässig, eine wirklich gute Freundin, großzügig, präsent, tröstend und gibt von sich, und zwar auf große und kleine, öffentliche und private Weise unter ihren Freunden", führte sie weiter aus. Laut Sarah machen diese Attribute Carrie zu einer einzigartigen Person, die mehr sei als nur ihre Schwächen oder Fehltritte.

Sarah hat sich bereits in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer Serienfigur identifiziert und betont, wie wichtig ihr besonderes Verhältnis zu Carrie Bradshaw für ihre Karriere war. Seit 1998 spielt die Schauspielerin die quirlige Kolumnistin, die mit ihren Freundinnen durch New York zieht und dabei das moderne Leben und Lieben zelebriert. Die Rolle brachte Sarah nicht nur weltweiten Ruhm, sondern auch mehrere Auszeichnungen ein. Kürzlich enthüllte die Schauspielerin allerdings, dass sie die Rolle fast nicht angenommen hätte.

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Vorschau von "And Just Like That..." Staffel drei in Paris

Getty Images Der Cast von "Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon und Kim Cattrall

Photo by: zz/XNY/starmaxinc.com / ActionPress Sarah Jessica Parker, Oktober 2024