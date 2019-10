Die Fans bekommen auch in diesem Jahr die volle Ladung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"! Während die einen gerade noch im Halloween-Fieber sind, freuen sich andere schon auf die Feiertage: Nur noch knapp zwei Monate dauert es bis Weihnachten. Zum Fest gehört der DEFA-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für viele zum heimischen Pflicht-Programm. Der Streifen erwärmt auch in diesem Jahr wieder die Herzen – und das bis ins kommende Jahr hinein dreizehnmal!

Die Sender der ARD zeigen die Produktion von 1973 nicht nur an Heiligabend, sondern wie gewohnt auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen. Darüber hinaus können die Zuschauer den Zauber am 29. Dezember und am 6. Januar 2020 noch einmal genießen. Die vollständige Liste aller Sendetermine findet ihr am Ende des Artikels. Wer sich allerdings nicht noch acht Wochen gedulden möchte, findet den Märchenfilm mit Libuse Safrankova (66) und Pavel Travnicek (69) jetzt auch schon auf Netflix!

Die Geschichte um das Waisenkind Aschenbrödel erfreut Jahr für Jahr auch prominente Märchen-Fans. Ella Endlich (35) vertonte die Titelmelodie in ihrem Lied "Küss mich, halt mich, lieb mich" neu und entdeckte dabei, wie viel Power in der Hauptfigur steckt. "Immer von den Gebrüdern Grimm so als das arme Mädchen betitelt, aber im Grunde überhaupt nicht arm, weil sie voller Selbstbewusstsein ist", erzählte sie 2017 in einem Promiflash-Interview.

Alle Termine auf einen Blick

Dienstag, 24. Dezember:

17:10 Uhr, Das Erste

18:50 Uhr, One

20:15 Uhr, RBB

20:15 Uhr, WDR

22:00 Uhr, SWR

Mittwoch, 25. Dezember:

10:25 Uhr, Das Erste

14:50 Uhr, NDR

16:05 Uhr, WDR

17:05 Uhr, One

Donnerstag, 26. Dezember:

14:30 Uhr, RBB

16:00 Uhr, MDR

Sonntag, 29. Dezember:

12:00 Uhr, KiKa

Donnerstag, 6. Januar:

8:00 Uhr, BR

