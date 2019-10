Das schreit klar nach einem Style-Battle! Kendall Jenner (23) gilt schon seit einigen Jahren als Fashionikone im Modebusiness. Die Victoria's Secret-Schönheit läuft nicht nur für die großen Designer dieser Welt, sie selbst ist für viel Fashionliebhaber eine große Inspiration. Jetzt musste sich der Keeping up with the Kardashians-Star aber einem Mode-Duell stellen: Schauspielerin Sofia Carson trug auf einem Event genau so ein Kleid wie Kendall!

Bei der Giambattista Valli Loves H&M Fashionshow am Donnerstag in Rom lief die 23-Jährige in einem roten XXL-Tüllkleid über den Catwalk. Abseits des Laufstegs rockte Sofia ebenfalls den bauschig-dramatischen Entwurf des Labels – peppte ihn aber noch mit einem schwarzen Taillengürtel und schwarzen Stiefeletten auf. Ob die "Descendants"-Darstellerin damit Kendall die Show stehlen konnte?

Erst Ende September hatte der Kardashian-Jenner-Spross mit einem ziemlich gewagten Look überrascht. In einem hautengen weißen Oberteil machte die Schwester von Kylie Jenner (22) die Straßen von Beverly Hills unsicher – Paparazzi hatten dabei beste Sicht auf ihre durchblitzenden Brustwarzen.

Getty Images Kendall Jenner bei der Giambattista Valli Loves H&M Show in Rom, Oktober 2019

Getty Images Schauspielerin Sofia Carson bei der Giambattista Valli Loves H&M Show im Oktober 2019

ENT / SplashNews.com Collage: Kendall Jenner in Beverly Hills

