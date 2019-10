Er zeigt sich oben ohne! Sänger Ross Antony (45) ist Entertainer durch und durch. Auf dem Instagram-Kanal des gebürtigen Engländers wird es einem nie langweilig: Ob er nun abendliche Maskenbehandlungen teilt oder von seinem Alltag mit Ehemann Paul Reeves berichtet – seine Fans lieben seinen Content. Vor allem sein letztes Foto sorgte für ziemlichen Wirbel: Denn er postete ein Vorher-Nachher-Foto mit und ohne Make-up im Gesicht.

Der Schlagersänger nimmt sich eben selbst nicht all zu ernst und zeigt seinen Followern auf Instagram, dass er zwei Gesichter hat: "Vorher und nachher...ich habe nie gedacht, dass der Unterschied so groß wäre, aber es ist riesig!", kommentiert er seinen Trasformations-Post. Seine Anhänger finden ihn aber auch ohne Make-up super: "Ich hab dich lieb, egal wie du aussiehst – übrigens finde ich dich mit und ohne Schminke gleichermaßen hübsch", kommentierte eine Userin das Pic. Ross selbst ist allerdings der Meinung, dass er so langsam alt werde.

Wer diese Meinung sicher nicht teilt, ist sein Mann Paul. Im Promiflash-Interview schwärmte Ross in den höchsten Tönen von seinem Partner: "Er ist so ein Gentleman, so ein toller Mensch und ich sage ihm das jeden Tag. Wenn wir uns sehen, wenn ich zu Hause bin, sage ich: 'Ich habe so viel Glück in meinem Leben, dich gefunden zu haben."

Thomas Lohnes/Getty Images Ross Antony im "ZDF Fernsehgarten"

Becher/WENN.com Ross Antony am Set von "Meine Schlagerwelt" in Leipzig

Ronny Hartmann / Freier Fotograf Ross Antony mit seinen Eltern Vivien Catterall und Denis Catterall

