Ross Antonys (44) Liebesglück ist einfach unzerstörbar schön! Seit 17 Jahren schon ist der Sänger mit Paul Reeves (44) zusammen – fast zwölf Jahre davon sind die Zweifach-Adoptiveltern verheiratet. Ihr Beziehungsgeheimnis? Ross hört einfach nicht auf, von seinem Schatz zu schwärmen! "Er ist so ein Gentleman, so ein toller Mensch und ich sage ihm das jeden Tag. Wenn wir uns sehen, wenn ich zu Hause bin, sage ich: 'Ich habe so viel Glück in meinem Leben, dich gefunden zu haben'", verriet der Moderator im Promiflash-Interview. Nach großen Liebespleiten ist Ross bei dem Opernsänger in besten Händen – Paul lässt ihn lediglich Freudentränen verdrücken, indem er ihm beispielsweise nach einem anstrengenden Tag ein Bad einlässt und sich ums Essen kümmert.

