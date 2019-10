Die Müdigkeit ist ihr ins Gesicht geschrieben! Cathy Hummels (31) ist seit Jahren eine erfolgreiche Unternehmerin und Moderatorin. Anfang 2018 erblickte dann ihr ganzer Stolz das Licht der Welt – ihr Sohn Ludwig. Seitdem bringt die Geschäftsfrau Arbeitsalltag und Mamasein mit Bravour unter einen Hut. Nun teilte die Designerin aber ein unverblümtes Bild aus ihrem Alltag: Ihr Mann Mats (30) fotografierte Cathy im Schlafanzug bekleidet noch ziemlich kaputt im Bett!

Via Instagram teilte die 31-Jährige offene Worte mit ihrer Community. "Schlaflose Nächte und viel zu frühes Aufstehen sind die Regel. Nicht heute. Heute durfte ich ausschlafen und wisst ihr was? Ich bin müder denn je", offenbarte die Familienmutter ihren Fans ganz unverblümt. Diesen ziemlich verschlafenen Moment hielt dabei ihr Gatte fest und die Follower der Beauty konnten das absolut nachvollziehen. "Ach Cathy, das kenne ich nur zu gut", kommentierte ein verständnisvoller User den Beitrag.

Vor wenigen Wochen offenbarte die Fashionexpertin ihren Supportern ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit – Cathy litt über Jahre an Depressionen. Im Interview mit RTL schilderte sie ihren damaligen Gefühlszustand: "Ich war unglaublich traurig und ich habe meinen Lebenswillen so ein bisschen verloren gehabt. Ich war nicht mehr so lebensfroh. Und da merkst du halt, da ist was falsch."

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Cathy Hummels im November 2018

