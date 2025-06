Nach schwerem Sturz: Das kommt nun auf Cathy Hummels zu

Cathy Hummels (37) musste nach einem schweren Sturz medizinisch behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Mondsee im österreichischen Salzkammergut, wo die Moderatorin ihre "Balance Boost Days 2025" veranstaltete. Während einer Joggingrunde, um vor dem großen Gala-Dinner am Abend den Kopf freizubekommen, stolperte Cathy an einem im Boden verankerten Stein und fiel heftig auf die linke Körperseite, wie sie gegenüber RTL berichtete. Besonders schmerzhaft: Die Fitness-Botschafterin fiel direkt auf das Kiesbett, was ihr unter anderem ein aufgeschlagenes Knie und eine angeschwollene, mit Blessuren versehene Hand bescherte.

Trotz blutiger Wunden biss Cathy die Zähne zusammen und joggte bis zum Hotel zurück, wo sie dann medizinisch erstversorgt wurde. Am Abend besuchte sie dann sogar die langersehnte Abendveranstaltung ihres Fitness-Events. Und das, obwohl die Schmerzen doch stärker seien als gedacht: "Der Aufprall war heftig, die Schmerzen auch. Meine Brust und die gesamte linke Seite schmerzen nach wie vor stark. Morgen lasse ich ein MRT machen, um mögliche innere Verletzungen auszuschließen."

Doch als wäre der schmerzhafte Sturz nicht genug gewesen, hatte Cathy erst vor Kurzem eine ganz andere Sorge: Vor zwei Wochen stand die Influencerin wegen angeblich unbezahlter Rechnungen vor Gericht. Die Malerin Maren Kogge warf Cathy vor, Arbeiten in deren Haus und Büro ausgeführt zu haben, ohne dafür das volle Honorar erhalten zu haben. Während Cathy betont, die Arbeit habe nicht ihren Erwartungen entsprochen, pocht die Malerin weiter auf die Einhaltung der Absprachen. Der Prozess ist damit noch nicht abgeschlossen und soll am 9. Juli fortgeführt werden. Ob nach dem gesundheitlichen Rückschlag zumindest an der rechtlichen Front bald wieder etwas mehr Ruhe einkehrt, bleibt abzuwarten.

