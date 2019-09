Offene Worte von Cathy Hummels (31)! Ihre Fans kennen und lieben die Influencerin für ihre positive Art und gute Laune – und dafür, auch mit schwierigen Situationen und Problemen ehrlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt legt die Frau von Kicker-Star Mats Hummels (30) schonungslos ein besonders schweres Kapitel ihres Lebens offen: Über Jahre hinweg litt Cathy immer wieder an Depressionen.

Mehrfach habe sie in ihrem Leben mit der Krankheit zu kämpfen gehabt, offenbart die 31-Jährige gegenüber RTL. Das erste Mal habe sie mit 16 Jahren Depressionen gehabt und "einfach nur geweint", damals aber noch nicht gewusst, was mit ihr los war. "Ich war unglaublich traurig und ich habe meinen Lebenswillen so ein bisschen verloren gehabt. Ich war nicht mehr so lebensfroh. Und da merkst du halt, da ist was falsch", schildert Cathy ihren damaligen Zustand.

Für die Moderatorin spielte Stress im Zusammenhang mit ihrer seelischen Gesundheit eine große Rolle, wie sie erklärt: "Ich habe so viel gemacht, dass ich nie entspannt habe und dann irgendwann sagt der Körper, der Geist: Ich kann nicht mehr, und dann kannst du auch nicht mehr." Ihr Bruder, der als Psychologe arbeitet, habe ihr sehr dabei geholfen, gesund zu werden und Optimismus zu lernen – und auch ihr Ehemann Mats habe immens zu ihrer Genesung beigetragen. "Seit Jahren bin ich jetzt auch hier oben gesund und das war schon auch ein langer Weg, aber ich glaube, man muss einfach ein Ventil finden", so Cathy.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Georg Wenzel / ActionPress Cathy Hummels bei der Goldenen Henne 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels (in der Mitte) mit ihrer Oma und ihrem Bruder

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels im Juli 2019



