Rechnungsbetrug: Cathy Hummels' Klägerin meldet sich zu Wort

Cathy Hummels (37) steht aktuell wegen angeblich unbezahlter Rechnungen in der Kritik. Am Landgericht München I muss sie sich gegen die Vorwürfe verteidigen, die die Malermeisterin Maren Kogge erhebt. Diese hatte über Wochen hinweg Arbeiten in Cathys Haus und Büro in München durchgeführt und wartet wohl bislang auf ein Honorar von 13.000 Euro. Zu den ausgeführten Projekten gehörte unter anderem eine Wandgestaltung mit einem BVB-Logo im Kinderzimmer von Cathys Sohn. Wie Bild berichtet, beschuldigt Maren die Moderatorin, ihre Leistung nicht nur kritisiert, sondern letztendlich auch ohne vollständige Bezahlung reklamieren lassen zu haben.

Die ehemalige "Miss Handwerk" erklärte gegenüber dem Blatt, die Zusammenarbeit habe zunächst vielversprechend begonnen. Doch nach mehreren Nachbesserungen an kritisierten Details wie Rosenmotiven habe Cathy schließlich einen anderen Maler für die Ausbesserungen engagiert: "Am Treppenaufgang waren die Rosen plötzlich zu rot und der Abstand nicht stimmig." Ursprünglich war wohl geplant, Teile der Arbeiten durch Social-Media-Werbung seitens der 37-Jährigen zu finanzieren. Doch nach geplatzten Plänen für ein Instagram-Reel wurde diese Art der Bezahlung offenbar nicht umgesetzt. Die Malerin hofft, dass auch andere Dienstleister, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben könnten, nun den Mut finden, Ansprüche geltend zu machen.

Mit dem Fall um ihre angeblich unbezahlten Rechnungen zieht Cathy erneut mediale Aufmerksamkeit auf sich. Laut Cathy entsprach die Arbeit der Künstlerin nicht ihren Vorstellungen. Maren erklärte allerdings vor Gericht, dass sie die Arbeiten exakt nach den Vorgaben der Auftraggeberin ausgeführt habe. "Ich hoffe, da kommt noch einiges ans Licht. Und am Ende siegt die Gerechtigkeit vor Prominenz", machte die Malerin deutlich. Maren habe inzwischen mit weiteren Leuten gesprochen, die wohl lange auf ihr Geld hätten warten mussten. Vor Gericht betonte die Influencerin, dass sie an einer Einigung interessiert sei. Am 9. Juli soll der Prozess fortgeführt werden.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2025