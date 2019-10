Walt Harris ist in großer Sorge. Seit einigen Tagen wird die Tochter des UFC-Kämpfers vermisst. Die 19-jährige Aniah soll am vergangenen Mittwoch ein Treffen mit einem jungen Mann gehabt haben. Anschließend hat ihr Vater aber nichts mehr von ihr gehört. Als dann zwei Tage später ihr Wagen beschädigt aufgefunden wurde, schrillten bei dem Kampfsportler alle Alarmglocken: Er bat im Netz um Hilfe bei der Suche nach seiner Tochter.

Auf Instagram teilte der 36-jährige Schwergewichtler nun einige Fotos der Teenagerin und schrieb dazu: "Wenn ihr irgendwelche Hinweise darauf habt, wo meine Tochter ist, dann bitte, bitte, bitte meldet euch bei der Polizei." Laut dem TV-Sender WSFA sollen die Behörden in Auburn, im US-Bundesstaat Alabama, am Donnerstag das letzte Lebenszeichen von ihr wahrgenommen haben. Am Tag danach wurde Aniahs verbeultes Auto in der Nähe eines Apartmentkomplexes entdeckt.

Um die verschwundene junge Frau zu finden, werden offenbar keine Kosten oder Mühen gescheut: So sei unter anderem das FBI, einige US-Marshals und das Homeland-Security-Department in den Fall involviert. Momentan soll die Polizei allerdings nicht von einem Verbrechen ausgehen.

Instagram / thebigticket205 Aniah, Tochter von Walt Harris

Getty Images Walt Harris, UFC-Kämpfer

Getty Images Walt Harris bei einem Kampf

