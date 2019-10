Hat da jemand die Abendrobe für eine Tischdecke eingetauscht? Naomi Watts (51) ist seit Jahren eine gefragte Schauspielerin in Hollywood und spielte unter anderem im Blockbuster "King Kong" mit. Auf den Red Carpets dieser Welt legt sie stets einen eleganten und glamourösen Diven-Auftritt hin. Jetzt verwirrte die Blondine die Zuseher am roten Teppich mit einem etwas anderen Look: Naomi erschien auf einer Premiere in einem recht gewöhnungsbedürftigen Blümchen-Kleid!

Am Montagabend verblüffte die 51-Jährige auf der großen Weltpremiere von Jennifer Anistons (50) neuer Produktion "The Morning Show" mit einem Outfit der eher unglamourösen Art. Ihr helles, beigefarbenes Midi-Dress tanzte nicht nur wegen des grazilen, ja fast mädchenhaften Blumenmusters aus der Reihe, sondern fiel auch durch den sehr auffälligen Bubikragen aus grober Spitze auf. Den niedlichen Look rundete Naomi mit einer farblich abgestimmten Clutch und Pumps ab.

Setzt Naomi auf niedlich, weil sie bereits wieder vom Single-Markt ist? Denn erst Anfang des Jahres sorgte die Beauty mit Flirt-Schlagzeilen für Aufsehen. Nachdem sich Naomi und Liev Schreiber (52) 2016 getrennt hatten, schien es nämlich so, als würden die beiden wieder zueinanderfinden. Immer öfter wurde das Paar zu zweit gesehen – doch zu einem offiziellen Liebes-Comeback kam es bis heute nicht. Das ehemalige Pärchen gibt an, wegen der zwei Kinder weiterhin regelmäßigen Kontakt zu haben.

Getty Images Naomi Watts auf der Weltpremiere von "The Morning Show", Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Naomi Watts, Hollywoodstar

Anzeige

Getty Images Naomi Watts und Liev Schreiber im September 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de