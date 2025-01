Naomi Watts nimmt emotionalen Abschied von David Lynch

Hollywood nimmt Abschied von Filmlegende David Lynch (✝78). Naomi Watts (56) hatte in den frühen 2000er-Jahren das Vergnügen, den Regisseur bei den Dreharbeiten zum Film "Mulholland Drive" kennenzulernen. In Anbetracht der traurigen Nachrichten widmet sie ihm nun einige rührende Worte. "Mein Herz ist gebrochen. Mein Freund Dave... Die Welt wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Sein kreatives Mentoring war wirklich kraftvoll", schreibt sie zu einer Reihe von gemeinsamen Bildern auf Instagram. Die Schauspielerin erinnert sich noch genau: David sei derjenige gewesen, der sie auf "die Karte", die sie in die Welt des Schauspieles brachte, in die sie "seit mehr als zehn Jahren einzudringen versuchte".

"Endlich saß ich vor einem neugierigen Mann, der strahlte, Worte aus einer anderen Zeit sprach, mich zum Lachen brachte und mir ein gutes Gefühl gab", sinniert die Britin und fügt hinzu: "Es war nicht nur seine Kunst, die mich beeindruckte – seine Weisheit, sein Humor und seine Liebe gaben mir ein besonderes Gefühl des Glaubens an mich selbst, zu dem ich nie zuvor Zugang hatte." Naomi betont weiter, wie dankbar sie sei, durch die gemeinsamen Projekte ein "kleiner Teil" seiner Welt gewesen sein zu dürfen. "Ich kann einfach nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. Ich bin untröstlich, aber für immer dankbar für unsere Freundschaft. [...] Danke für alles, was du getan hast", nimmt die 56-Jährige Abschied von David.

David ist am 16. Januar im Alter von 78 Jahren verstorben. "Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod von David Lynch bekannt. Es gibt jetzt ein großes Loch in der Welt, weil er nicht mehr bei uns ist", bestätigte seine Familie ihren Verlust auf Facebook. Er gilt als einer der prägendsten Filmemacher, setzte im Laufe seiner Karriere unzählige cineastische Meilensteine. Bekannt ist er unter anderem für seine Werke "Twin Peaks", "Blue Velvet" und "The Elephant Man", mit denen er die Kinowelt vor vielen Jahrzehnten revolutionierte.

Getty Images David Lynch, Naomi Watts und der "Mulholland Drive"-Cast bei der Filmpremiere 2001

Getty Images David Lynch, Regisseur