Beth Chapman (✝51) hätte am 29. Oktober Geburtstag gehabt. Mittlerweile sind vier Monate vergangen, seit die Ehefrau von TV-Kopfgeldjäger Duane Chapman (66) an Kehlkopfkrebs gestorben ist. Bereits zwei Jahre hatte sie gegen die tödliche Krankheit gekämpft. Die Blondine hinterließ eine trauernde Familie, die auch jetzt noch an dem schweren Verlust knabbert. Am Dienstag wäre die US-Amerikanerin 52 Jahre alt geworden. Ihr zu Ehren postete ihr Mann Beiträge im Netz.

Auf Instagram teilte Duane ein Preview zur neuen Staffel seiner Show, in der Beth ihren letzten Auftritt haben wird. "Du wirst immer die Einzige sein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Beth. Wir lieben dich", schrieb der 66-Jährige dazu. Kurze Zeit später lud das TV-Gesicht ein Pärchen-Pic hoch, das die vierfache Mama im Februar veröffentlicht hatte. "Ich liebe diesen Kerl so sehr!", hatte sie damals geschwärmt.

Wie sehr Duane noch immer an seiner verstorbenen Partnerin hängt, wurde auch in einem tränenreichen Interview in der TV-Sendung Fox and Friends deutlich: "Angeblich heilt die Zeit alle Wunden, aber ich weiß nicht, ob es dieses Mal auch so sein wird", offenbarte der Witwer.

Backgrid Duane Chapman, TV-Kopfgeldjäger

Anzeige

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Beth und Duane Chapman 2013 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Duane Chapman 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de