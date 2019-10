Heute wäre Jens Büchner (✝49) 50 Jahre alt geworden. Der Goodbye Deutschland-Star ist am 17. November 2018 vollkommen unerwartet an Lungenkrebs gestorben. Sein Tod versetzte nicht nur unzählige Fans und Kollegen in tiefe Trauer, sondern vor allem seine große Patchwork-Familie, zu der insgesamt acht Kinder und schon mehrere Enkelkinder gehören. Für seine Witwe Daniela (41) ist der 30. Oktober ein schwerer Tag: Sie widmet Jens einen liebevollen Geburtstags-Post!

"Happy Birthday, du schöner Mensch von innen und außen", schreibt die 41-Jährige auf Instagram zu einem Schwarzweiß-Bild mit ihrem Mann. "Vermisse dich so sehr, doch ich weiß, du bist immer bei mir, ansonsten würde ich den ein oder anderen Scheiß nicht durchhalten." Der Gedanke, dass die beiden so vieles nicht mehr gemeinsam erleben können, scheint Daniela zu belasten: "Du hattest Urlaubspläne, überhaupt viele Pläne, aber dieser f*ck Krebs hat unsere Pläne zerstört", klagt sie.

Seinen Geburtstag habe Jens selbst nicht groß feiern wollen. Danni hat sich trotzdem etwas Besonderes vorgenommen: "Wir werden heute mit einigen Leuten zusammen sitzen, deine Lieblingssuppe essen, uns Fotos anschauen und nur über dich reden."

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner im Sommer 2015

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

Anzeige

action press Jens und Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de