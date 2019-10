Für Jens Büchners (✝49) Familie ist der 30. Oktober ein besonders emotionaler Tag: Der Goodbye Deutschland-Star wäre heute 50 Jahre alt geworden. Am 17. November 2018 starb der Auswanderer an Lungenkrebs – nach einer Lungenentzündung hatte er die schlimme Diagnose erhalten. Für seine Frau Daniela (41) und die Kids ist es nun der erste Geburtstag, an dem Jens nicht mehr bei ihnen ist.

Der Entertainer war 2011 einer breiten Masse bekannt worden, als er im Rahmen der Sendung "Goodbye Deutschland" nach Mallorca auswanderte und dort die Boutique Store & More eröffnete. Nach der Trennung von seiner damaligen Partnerin Jennifer Matthias beschritt Jens neue Wege. Zum Beispiel zog er 2017 ins Dschungelcamp, wo er den sechsten Platz belegte. Außerdem erfreute er sich als Schlagersänger großer Beliebtheit. Sein Herzensprojekt war jedoch das Lokal Faneteria in Cala Millor, das Danni nach seinem Tod weiterführt.

Mit regelmäßigen Posts sorgt die 41-Jährige dafür, dass ihr geliebter Ehemann nicht in Vergessenheit gerät. Erst Anfang des Monats veröffentlichte die fünffache Mutter ein gemeinsames Throwback-Foto und schrieb dazu: "Du fehlst so sehr, eines Tages werden wir uns wiedersehen, ganz bestimmt."

WENN Jens Büchner, Schlagersänger

Anzeige

WENN.com Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner im Sommer 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de