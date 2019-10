Leonardo Bittencourt freut sich auf sein zweites Kind! Der Fußball-Profi kickt zurzeit für Werder Bremen. Am Mittwoch schoss er im Spiel gegen Heidenheim sein erstes Tor für seinen neuen Verein. Im Anschluss an das Tor steckte er sich den Ball symbolhaft unter sein Trikot. Denn daraufhin wurde bekannt: Das war eine zuckersüße Widmung an seine Frau Saskia. Leo und seine Liebste werden nämlich zum zweiten Mal Eltern!

"Ich bin schwanger. Nein, im Ernst: Meine Frau ist schwanger. Wir erwarten unser zweites Kind. Es ist eine Widmung an sie. Meine Frau macht ja alles durch. Wir sind im vierten Monat", erklärte er seine Ball-Aktion im Bild-Interview. Im Mai 2018 kam bereits die gemeinsame Tochter Luana zur Welt. Das nächste Bittencourt-Familienmitglied soll im kommenden April das Licht der Welt erblicken. Ob die beiden sich wieder auf ein Mädchen oder aber erstmalig auf einen Jungen freuen können, ist noch nicht bekannt.

Seine ungewöhnliche Schwangerschafts-Verkündung auf dem Fußballpllatz kam bei Leos Liebster offenbar ziemlich gut an: "Meine Frau hat sich gefreut. Sie sagte: 'Nach zehn Jahren Beziehung zum ersten Mal ein Tor für mich...‘", erklärte er. Ein Foto seines Fußball-Babybauchs postete der 25-Jährige auch auf Instagram. Dazu schrieb er lediglich "Nächste Runde" und den Hashtag "Baby ist unterwegs".

Getty Images Leonardo Bittencourt bei einem Spiel in Manchester

Instagram / leobittencourt32 Leonardo Bittencourt mit seiner Frau Saskia

Getty Images Leonardo Bittencourt, Fußballprofi

