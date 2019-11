Spannung in der Familie von Fußball-Profi Neymar (27)! Der erfolgreiche Sportler spielt aktuell in der Mannschaft von Paris Saint-Germain. 2016 holte er mit seinem Teamkollegen Gabriel Barbosa, auch Gabigol genannt, für sein Heimatland Brasilien Gold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Inzwischen scheinen sich zwischen den Freunden aber Streitigkeiten zusammengebraut zu haben. Auslöser dafür könnte die Schwester des Fußball-Stars sein – Rafaella Beckran.

Der erfolgreiche Spielmacher postete auf Instagram jetzt ein Video, in dem vor allem der Hintergrund hervorstach. An der Wand ist ein Poster zu erkennen, welches Neymar unter anderem mit Gabriel nach dem Gewinn der Olympischen Spielen zeigt. Den Kopf des 23-Jährigen hat der Brasilianer kurzerhand mit einem weißen Blatt überklebt! Denn wie The Sun berichtete, soll der Sportler nicht wirklich einverstanden mit der Beziehung seiner Schwester mit Gabigol zu sein.

Obwohl sich das Paar im September getrennt hatte, haben sie sich jetzt wohl wieder angenähert. Nach dem Post des Fußballers entgegnete Gabriel unmittelbar mit einem Foto von sich und Raffaela. Neymar soll bekannt dafür sein, sehr stur zu sein – ob er irgendwann mit dem Freund seiner Schwester auskommen wird, wird man in Zukunft sehen.

Getty Images Gabriel Barbosa, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / rafaella Rafaella Beckran, Schwester von Neymar Jr.

Anzeige

Getty Images Neymar Jr. im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de