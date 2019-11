Jenna Dewan (38) hat den Babyglow! Vor rund einem Monat hatte die Ex von Channing Tatum (39) verkündet, dass sie und ihr neuer Freund Steve Kazee (44) gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Schon kurz darauf zeigte sich das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich und die Zweifach-Mama in spe präsentierte ihre damals noch recht kleine Wölbung. Jetzt wurde Jenna im sexy Leo-Look gesichtet, der ihren deutlich gewachsenen Schwangerschaftsbauch perfekt in Szene setzte.

Verschiedene Paparazzi-Bilder zeigen die werdenden Eltern Hand in Hand in Los Angeles. Während Steve in seinem Jeans-Outfit eher lässig gekleidet war, zog seine Freundin in ihrem heißen Dress viele Blicke auf sich. Der glänzende Stoff mit Leo-Print betonte ihre Schwanger-Kurven. Dazu kombinierte die 38-Jährige Flip-Flops, eine coole Sonnenbrille und eine schwarze Strickjacke.

Die Step Up-Darstellerin strahlte übers ganze Gesicht. Sie und ihr Partner freuen sich riesig auf das gemeinsame Kind. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen die zwei selbst noch nicht – und das soll auch so bleiben. "Ich hüte dieses Geheimnis auch vor mir!", erklärte Jenna in einem Interview.

Getty Images Jenna Dewan beim Power Women Summit in Santa Monica

Backgrid Steve Kazee und seine Freundin Jenna Dewan

Backgrid Jenna Dewan, Schauspielerin

