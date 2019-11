Sturm der Liebe- und Rote Rosen-Fans aufgepasst! Seit vielen Jahren fesseln die Daily Soaps zahlreiche Zuschauer vor den heimischen Mattscheiben. Es gibt jede Menge Drama, Romantik und Spannung. Und für diejenigen, die es bisher kaum erwarten konnten, zu erfahren, wie es weitergeht, gibt es nun gute Nachrichten: Zukünftig kann man die "Sturm der Liebe"- und "Rote Rosen"-Folgen nämlich schon vorab online schauen.

Das berichtete nun das Medienmagazin Quotenmeter. In der Mediathek des Ersten kann man die jeweiligen Episoden kostenfrei 24 Stunden vor der Ausstrahlung abspielen. Bei "Rote Rosen" wurde diese Funktion bereits zum Start der neuen Staffel vor wenigen Tagen aktiviert. Die "Sturm der Liebe"-Fans müssen sich noch etwas gedulden, denn auch dort soll die Netz-Vorschau erst mit dem Beginn der neuen Staffel in Kraft gesetzt werden.

Aber wie kommt diese Neuerung eigentlich bei den Zuschauern an? Die ersten Reaktionen sind gespalten. "Es wird schön, die neue Folge am Abend gucken zu können", schreibt eine begeisterte Userin auf Facebook. "Ich erhalte mir die Spannung. Will erst mal den 'alten' Fall noch genießen und die Tür schließen, bevor ich die neue öffne", fand eine andere.

Getty Images Der Cast von "Rote Rosen" im Oktober 2018

Christof Arnold/ARD Jeroen Engelsman und Patrick Dollmann am "Sturm der Liebe"-Set

Action Press / Georg Wendt/Bauer Stars&Stories Marie Luise Marjan und Gunter Ziegler am Set von "Rote Rosen"

