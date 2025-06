Kurz vor Staffelfinale: Neues Gesicht bei "Sturm der Liebe"

Bei der ARD-Serie Sturm der Liebe sorgt kurz vor der Sommerpause ein neuer Charakter für frischen Wind. Ab der kommenden Folge tritt Anja Rogalski ins Rampenlicht. Gespielt wird sie von Eva-Maria Grein von Friedl, die ihre Freude über ihre neue Rolle bereits auf Instagram teilte. Die Schauspielerin schrieb begeistert: "Leute, es wird 'stürmisch'! Ab dem 26.6.25 werde ich im TV bei @sturm_der_liebe zu sehen sein." Ihre Figur Anja ist die Schwester von Dr. Yannick Rodluff, dargestellt von Jo Weil (47), und es deutet sich an, dass ihre Ankunft für Aufregung am Fürstenhof sorgen wird.

Anja Rogalski erscheint zunächst als liebevolle und verantwortungsbewusste Schwester, die oft ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Doch nachdem sie entdeckt, dass ihr Bruder Yannick sie offenbar belogen hat, zeigt sich ihre verletzliche, aber auch durchsetzungsstarke Seite: "'Anja Rogalski' ist undurchschaubar und für so manche Überraschung gut", schreibt Eva-Maria weiter auf Instagram. Ein Geheimnis scheint sich zu entwickeln, und auch der Arzt Michael Niederbühl, gespielt von Erich Altenkopf (56), wird in Anjas Geschichte eine Rolle spielen.

Eva-Maria Grein von Friedl ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Produktionen wie "Inga Lindström" oder "Rosamunde Pilcher" mitgewirkt und bringt viel Erfahrung an den Fürstenhof mit. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sich ihr Charakter im Verlauf der Serie entwickeln wird. Für die Zuschauer endet die 21. Staffel am Freitag, 27. Juni. Danach verabschiedet sich "Sturm der Liebe" in die Sommerpause. Ab Anfang September kehrt die Serie mit neuen Geschichten zurück – und womöglich auch mit weiteren Entwicklungen rund um die mysteriöse Anja Rogalski. Zudem hat Cathy Hummels (37) in den neuen Folgen eine Gastrolle bekommen und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.

Instagram / evamariagreinvonfriedl Eva-Maria Grein von Friedl macht ein Selfie

Instagram / joweil_official Jo Weil am Set von "Sturm der Liebe", Oktober 2024

Instagram / evamariagreinvonfriedl Eva-Maria Grein von Friedl, Deutsche Schauspielerin

