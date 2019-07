Bald läuten erneut die Hochzeitsglocken! Erst vor wenigen Wochen durften sich die Fans von Sturm der Liebe über eine romantische Sommerhochzeit freuen – Tina Kessler (Christin Balogh, 33) und Ragnar Sigurdson (Jeroen Engelsman) gaben sich das Jawort. Nun steht bereits die nächste Trauung an: Auch Romy (Désirée von Delft, 34) und Paul (Sandro Kirtzel, 28) werden den heiligen Bund der Ehe eingehen. Und eines steht jetzt schon fest: Diese Hochzeit wird nicht nur romantisch, sondern auch sehr spannend!

Zur Vermählung der beiden Turteltauben kehren nämlich nach Angaben von ARD zwei altbekannte Gesichter zurück – Boris (Florian Frowein, 31) und Tobias (Max Beier, 26)! Vor allem Boris muss sich im Rahmen der Festlichkeiten jedoch auf einiges gefasst machen: Den Geschäftsführer des Fürstenhofs erwartet eine schicksalhafte Begegnung mit Folgen.

Was genau am Tag der Traumhochzeit passiert, hat der Sender noch nicht verraten. Es wird aber wohl ein der zweite Schock-Moment innerhalb kürzester Zeit: Schon vor einigen Wochen sorgte ein Kuss zwischen Eva (Uta Kargel, 38) und Christoph (Dieter Bach, 55) für großes Entsetzen unter den Fans der Sendung. Einige Zuschauer kündigten daraufhin sogar an, die Serie nicht mehr schauen zu wollen.

ARD Tina (Christin Balogh) und Ragnar (Jeroen Engelsman) bei ihrer Traumhochzeit in "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) am Set von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Dieter Bach und Uta Kargel, "Sturm der Liebe"-Darsteller

