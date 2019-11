Caitlyn Jenner (70) ist der teuerste Fang im Dschungel! Mit einem Rückblick auf das bisherige Leben hat der Reality-TV-Star schon einige Hürden gemeistert: 1976 gewann die Transfrau, damals noch als Mann, eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen – 2015 ließ sie ihr Geschlecht angleichen. Jetzt will sich der Vater von Kylie (22) und Kendall (23) einer neuen Herausforderung stellen: Caitlyn zieht ins amerikanische Dschungelcamp ein – doch nur für eine Menge Geld!

"Es ist ein echter Blitz aus heiterem Himmel", zitiert The Sun die Zusage von Caitlyn. Seit mehreren Jahren hätten die Produzenten bei der TV-Persönlichkeit angefragt – jetzt habe sie sich dazu entschieden, in den australischen Regenwald zu ziehen. Doch nur unter einer Bedingung: Der Transgender-Star will umgerechnet rund eine satte halbe Million Euro als Honorar! So viel Geld habe bisher noch kein anderer Star für seine Teilnahme bekommen.

Von Kameras umgeben zu sein, mag für die 70-Jährige nichts Neues mehr sein: Als Teil der Reality-Soap Keeping up with the Kardashians gaben sie, ihre Ex-Frau Kris (63) und die gemeinsamen Töchter regelmäßig Einblicke in den Alltag der Patchworkfamilie.

Getty Images Caitlyn Jenner im Dezember 2017

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner im Januar 2016

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Die Kardashians: Khloe, Kris, Kendall, Kourtney, Kanye, Kim, Caitlyn und Kylie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de