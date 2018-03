Erst im Januar 2017 hat Caitlyn Jenner (68) die letzten notwendigen Operationen durchführen lassen, um ihre Umwandlung zur Frau abzuschließen. In einem emotionalen TV-Interview hatte der Reality-TV-Star, der als Sportler Bruce Jenner weltberühmt wurde, im April 2015 sein Coming-Out als Transfrau. Mit ihrer Geschlechtsumwandlung meint Caitlyn, die sechs Kinder mit drei Frauen in die Welt gesetzt hat, es so ernst, dass sie von ihren Söhnen und Töchtern nicht einmal mehr "Dad" genannt werden will.

Die Transgenderfrau möchte von Kylie Jenner (20), Kendall Jenner (22) und Co. tatsächlich "Mom" genannt werden. Das gefalle aber vor allem den beiden nicht. "Ihre eigenen Töchter, Kendall und Kylie, weigern sich noch immer, sie 'Mom' zu nennen. Sie nennen sie 'Dad' und das macht Caitlyn wahnsinnig", erklärte jetzt ein Insider gegenüber Radar Online. Caitlyn wolle auch, dass ihre Enkeltochter Stormi damit aufwachse, sie "Großmutter" zu rufen.

Doch angeblich halte Kylie ihr Töchterchen von Caitlyn fern. "Sie wollen nicht, dass das Baby sie 'Grandma' nennt und haben ihr (Caitlyn, Anm. d. Red.) das auch gesagt", hieß es nun aus dem Umfeld der frischgebackenen Mutter. Könnt ihr verstehen, dass Caitlyns Kinder sich dagegen sträuben, sie "Mutter" zu nennen? Stimmt ab!

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner mit Töchtern Kendall und Kylie

Dia Dipasupil/Getty Images Caitlyn Jenner bei der "Vanity Fair"-Oscarparty 2018

Jamie McCarthy / Getty Images Die Kardashians: Khloe, Kris, Kendall, Kourtney, Kanye, Kim, Caitlyn und Kylie

