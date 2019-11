Ist Jennifer Frankhausers (27) Erkrankung etwa nur ein Fake? Das zumindest behaupten aktuell offenbar einige Follower. Der Reality-Star wurde vor Kurzem operiert – der Grund: Die Dschungelcamp-Königin von 2018 hat mit einem Lipödem zu kämpfen. Da die Fettverteilungsstörung für starke Schmerzen sorgt, hatte sich Jenny dazu entschieden, sich unters Messer zu legen. Kurz nach dem Eingriff war sie wieder schnell auf den Beinen – und das macht einige ziemlich stutzig!

Momentan bekommt die Ludwigshafenerin zahlreiche Nachrichten, dass sie doch gar kein Lipödem habe – für Jenny ein absolutes Unding. "Ich finde das so frech, wenn irgendwelche Leute schreiben: 'Die hat ja gar keine Krankheit, die tut nur so.' Das ist so frech einfach", macht sie ihrem Ärger in ihrer Instagram-Story Luft und fügt hinzu: "Ich wünschte, ich hätte sie nicht." Dass die 27-Jährige nach der Behandlung so schnell wieder fit und unterwegs war, ruft ebenfalls viele Kritiker auf den Plan. "Ich bin halt kein Extrem-Fall, bei dem man zwölf Liter absaugt. Da würde man natürlich wochenlang im Bett liegen bleiben und gar nichts mehr machen können", rechtfertigt sie sich wütend.

Der größere Eingriff steht Jenny übrigens noch bevor. Im Januar findet ihre zweite OP statt, vor der sie auch definitiv Bammel hat. Diesmal müssen nämlich ihre Unterschenkel dran glauben, die ihr in der Vergangenheit am meisten Probleme bereitet haben. Und nur weil man das Lipödem nicht auf jedem Foto sieht, sei es nicht gleich erfunden. Natürlich zeige sie sich auf ihrem Profil gern von ihrer Schokoladenseite – deshalb würden ihre Beine oftmals auch schlanker wirken als in der Realität: "Nur weil ich im dritten Stadium bin und es früh erkannt wurde, sieht man es bei mir nicht so arg."

Instagram / jenny_frankhauser TV-Darstellerin Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

