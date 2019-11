Dieser Auftritt ging unter die Haut! Bereits vor 13 Jahren hatte sich Mike Leon Grosch in die Herzen der Zuschauer gesungen und es sogar ins große Finale von DSDS geschafft, wo er schlussendlich den zweiten Platz belegte. Seitdem ist es recht still geworden um den 42-Jährigen, der mittlerweile Vater einer Tochter ist. Nun will der Musiker zurück auf die Bühne – und die Castingshow Das Supertalent soll dabei helfen. In der aktuellen Folge gab der Sänger alles und widmete seinen Auftritt seiner Tochter Ruby.

Mike performte den Hit "Ich fühl wie du" von Peter Maffay (70) – und die Nummer hat eine besondere Bedeutung für ihn: Den Song schmettert Mike regelmäßig mit der fünfjährigen Ruby im Auto. Kein Wunder also, dass er den Hit allein für sein kleines Mädchen sang. Doch nicht nur Ruby war hin und weg von der Darbietung ihres Vaters, auch das Publikum und die Jury feierte ihn. "Du bist ein großer Sänger. Es gibt nicht so viele, die so singen wie du", schwärmte Dieter Bohlen (65), der Mike natürlich noch aus alten DSDS-Zeiten kennt. Der Pop-Titan gab sogar zu, dass der damalige Zweitplatzierte das Finale 2006 eigentlich sogar hätte gewinnen müssen.

Das Weiterkommen hat Mike übrigens voll und ganz seiner Kleinen zu verdanken. Sie brachte ihren Papa nämlich dazu, sich überhaupt zu bewerben. Zwar arbeitet der Supertalent-Kandidat als Hochzeitssänger, doch Ruby kaufte ihm nicht ab, dass er tatsächlich mit dem Singen berühmt geworden ist. Das ließ er natürlich nicht auf sich sitzen und bewies seinem Nachwuchs jetzt das Gegenteil.

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch mit seiner Tochter

RTL II Mike Leon Grosch mit Töchterchen Ruby (links)

Instagram / mikeleongrosch Mike Leon Grosch, Sänger

