Erst vergangenen Monat verkündete Jenna Dewan (38) ihre zweite Schwangerschaft. Mit dem werdenden Vater, dem Broadway-Star Steve Kazee (44), ist die 38-Jährige erst seit knapp einem Jahr zusammen – umso überraschender waren deshalb die schönen Neuigkeiten. Ein kleines Babybäuchlein kann man übrigens bereits auch schon erkennen. Jetzt hat die Schauspielerin mit den typischen Heißhunger-Attacken zu kämpfen. Welche Gelüste halten sie momentan denn so auf Trab?

"Alles, was ich will, sind Slushys oder Käsechips", gesteht sie im Gespräch mit Sean Hayes in der Ellen DeGeneres Show. Weil sie aber immer sehr gesund isst und auf ihre Ernährung achtet, zügelt sie sich und gibt ihren Gelüsten nicht immer nach. So wird sie nach der Geburt wohl auch nicht mit allzu vielen Schwangerschafts-Pfunden zu kämpfen haben. Ihre erste Tochter Everly (6) freut sich bereits sehr auf das neue Familienmitglied und vor allem darauf, bald die Rolle der großen Schwester einnehmen zu können.

"Sobald ich ihr davon erzählt hatte, hat sie angefangen zu weinen und sagte: 'Das ist der beste Tag meines Lebens'", verrät Jenna. Überall wo sie hingehen, zieht die kleine Everly ihrer Mutter das Shirt hoch und erklärt: "Da ist ein Baby in dem Bauch, willst du es anfassen?" Das versucht der Step Up-Star seiner Tochter aber gerade ein bisschen abzugewöhnen.

Splash News Steve Kazee und Jenna Dewan in New York, Oktober 2019

Bris / MEGA Steve Kazee und Jenna Dewan in Los Angeles

Instagram / jennadewan Schwangere Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, September 2019

