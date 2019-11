Julia Prokopy (24) hält mit ihren Reizen nicht hinterm Berg! 2017 war das Model erstmals bei Der Bachelor auf der Bildfläche aufgetaucht und hatte die TV-Zuschauer mit seinen atemberaubenden Kurven verzaubert. Im Herbst des Folgejahres hatte sie dann nichts mehr dem Zufall überlassen und zog für den Playboy blank. Doch könnte Julia diese Entscheidung in Zukunft bereuen, wenn sie einmal Nachwuchs hat?

In ihrer Instagram-Story ging die 24-Jährige nun auf diese Frage ein und fand recht deutliche Worte. "Meine Kinder werden die Bilder sehen und sagen: 'Was 'ne Milf meine Mutti!'", witzelte sie. Allerdings schlug das einstige Wiesn-Playmate in seinem Web-Beitrag auch ein paar ernstere Töne an. "Der Playboy ist ja kein Schmuddelheft, wo jeder Beliebige reinkommt. Im Gegenteil: Es sind Bilder mit Stil, was mir einfach sehr wichtig war, gerade wegen meiner späteren Kinder", stellte Julia dann klar.

Tatsächlich hat die Beauty ein sehr großes Herz für Kinder. "Ich wollte früher immer Kindergärtnerin werden und auch selbst früh Mama", erzählte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story. Dass ihr aktueller Partner, Nico Schwanz (41), bereits einen Sohn in die Beziehung mitbringt, ist für sie überhaupt nicht problematisch.

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Wiesn-Playmate

TVNOW Julia Prokopy, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und sein Sohn Damian

