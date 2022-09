Frisch verliebt: Julia Prokopy zeigt sich mit neuem Mann!

Julia Prokopy (27) schwebt wohl auf Wolke sieben! Die Influencerin ist im März 2021 zum ersten Mal Mama geworden. Doch schon bei der Geburt der kleinen Lina war die Mutter nicht mehr mit dem Kindsvater Nico Schwanz (44) zusammen. Der Grund: Sie hatten festgestellt, dass es bei ihnen nicht für eine längerfristige Beziehung reiche. Seitdem blieb es lange still im Liebesleben der Beauty – bis jetzt: Julia zeigte sich nun zum ersten Mal mit einem neuen Mann an ihrer Seite!

Auf Instagram gibt die 27-Jährige mit zwei Schnappschüssen bekannt, dass sie nicht mehr länger Single ist. Auf dem ersten Bild läuft sie in einem festlichen Kleid gemeinsam mit ihrer Tochter an der Hand einen Weg entlang – Mutter und Kind sind jedoch nicht allein, denn sie werden von einem unbekannten Mann begleitet. Da das Bild von hinten aufgenommen wurde, kann man das Gesicht von Julias neuem Freund allerdings nicht erkennen. Das zweite Foto zeigt ihn dagegen von Nahem: Er sitzt mit Lina auf dem Schoß in einer Kirche und plaudert mit der Kleinen. Jedoch verdeckt der Kopf des Mädchens das des Mannes, weshalb man auch hier nicht wirklich erkennen kann, um wen es sich genau handelt.

Das mit den beiden ist wohl offenbar etwas Ernsteres. Denn im vergangenen März hatte Julia erst in ihrer Instagram-Story deutlich gemacht: "Ich müsste mir bei einem Mann wirklich zu 100 Prozent sicher sein, bevor er meine Kleine kennenlernt."

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopys Freund mit ihrer Tochter Lina

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy im Juni 2022

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und ihre Tochter Lina im Oktober 2021

