Mit zweijähriger Tochter: Julia Prokopy will wieder arbeiten

Julia Prokopy (27) verkündet interessante Neuigkeiten! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin bekam vor etwas weniger als zwei Jahren ein Kind von ihrem Ex-Freund Nico Schwanz (44). Seit der Schwangerschaft verbrachte sie die Zeit mit ihrer kleinen Tochter Lina ohne Arbeit zu Hause. Bald muss das ein Jahr und acht Monate alte Kleinkind wohl mit weniger Zeit mit der Influencerin auskommen: Julia möchte endlich wieder arbeiten gehen!

"Ich möchte nächstes Jahr wieder das Arbeiten anfangen", schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin heute in ihrer Instagram-Story. Auf die Nachfrage eines Followers, ob sie sich vorstellen könne, wieder als Flugbegleiterin zu arbeiten, führte sie weiter aus: "Ob ich dann einfach so ein paar Tage von meiner Kleinen getrennt sein kann, das weiß ich selbst noch nicht." Auch, wenn bis dahin noch etwas Zeit vergehen wird, ist also nicht sicher, ob Julia in Uniform wieder in ein Flugzeug steigen wird.

Für das Arbeiten hat sie in Zukunft auf jeden Fall genug Zeit, denn ein zweites Kind sei in den kommenden Jahren nicht geplant. "In vier bis fünf Jahren könnte ich mir ein Geschwisterchen tatsächlich vorstellen", verriet sie ebenfalls auf Social Media.

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Influencerin

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und ihre Tochter Lina im Oktober 2021

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Influencerin

