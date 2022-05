Nico Schwanz (44) beendet ein Kapitel in seinem Leben. Im Oktober 2019 wurde bekannt, dass das Model mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Julia Prokopy (27) zusammen ist. Nach nur wenigen Monaten wurde die Ex-Der Bachelor-Kandidatin sogar schwanger. Doch im siebten Schwangerschaftsmonat gab das Paar seine Trennung bekannt. Seit der Geburt zieht Julia die kleine Lina weitestgehend alleine groß. Promiflash wollte von Nico wissen, wie er heute zu seiner Ex steht. Seine Antwort fiel eindeutig aus!

"Bei dem Thema habe ich einen Haken dran gemacht", stellte Nico im Interview mit Promiflash beim 30. Geburtstag vom Hard Rock Cafe Berlin klar. Offenbar beschäftigt den Ex-Dschungelcamp-Star seine Ex-Freundin inzwischen überhaupt nicht mehr. Das Einzige, was sie jetzt noch verbindet, ist ihre gemeinsame Tochter Lina. Nach der Geburt durfte das Model sein Kind einige Monate nicht sehen, da es Unstimmigkeiten mit dem Jugendamt gab. Wie das Verhältnis des Papa-Tochter-Duos heute aussieht, ist unklar.

Einen neuen Mann gibt es zumindest nicht in Julias Leben, wie sie kürzlich auf Instagram verriet. "Ich müsste mir bei einem Mann wirklich zu 100 Prozent sicher sein, bevor er meine Kleine kennenlernt", stellte die Mutter klar. Im Gegensatz zu seiner Ex lernt Nico gerade jemand Besonderen näher kennen, meinte er zu Promiflash. "Jetzt kann ich sagen, ich date wieder und ich bin momentan sehr glücklich", verriet der 44-Jährige.

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und Nico Schwanz

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und ihre Tochter Lina im Oktober 2021

Anzeige

ActionPress Nico Schwanz bei 30 Jahre Hard Rock Cafe Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de