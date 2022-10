Bestätigte Liebes-News: Julia Prokopy ist offiziell vergeben

Julia Prokopy (27) schwebt wieder auf Wolke sieben! Noch vor der Geburt ihrer Tochter trennte sich die Influencerin von dem Kindsvater Nico Schwanz (44). Seitdem ist es still um ihr Liebesleben geworden. Erst im vergangenen September brachte sie die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: Im Netz zeigte sich die Beauty mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Jetzt bestätigte Julia selbst offiziell die Liebes-News gegenüber Promiflash – sie ist vergeben!

In einem Interview mit Promiflash ließ Julia exklusiv die Liebesbombe platzen: "Seit Mitte des Jahres bin ich allerdings wieder überglücklich vergeben." Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben über eine gemeinsame Freundin. Dass die Webbekanntheit bereits Mutter ist, scheint ihren Partner nicht zu stören – im Gegenteil: "Umso mehr freut es mich, dass er und Lina sich so gut verstehen. Sie liebt ihn wirklich und er ist jetzt schon wie ein Papa für sie." Wer der Mann an ihrer Seite ist, behielt die 27-Jährige dennoch für sich.

Auch erwähnte Julia gegenüber Promiflash, dass sie gar nicht auf der Suche nach einem Partner war: "Tatsächlich ist es so, dass ich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gedatet habe. Ich habe einfach meine Zeit gebraucht, bevor ich mich wieder auf etwas Neues einlassen konnte und war eigentlich auch kürzlich nicht auf der Suche nach einem neuen Freund."

Jürgen Wunderlich Fotodesign Nico Schwanz und Julia Prokopy

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopys Freund mit ihrer Tochter Lina

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy mit ihrer Tochter Lina und ihrem Freund

