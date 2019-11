Enttäuscht Simone Kowalski ihre Fans? Im Mai wurde der Lockenkopf von Heidi Klum (46) zu Germany's next Topmodel gekürt. Die Schönheit konnte sich gegen ihre hübsche Konkurrenz durchsetzen – doch war das etwa eine Fehlentscheidung? Nach dem Finale der Castingshow wurde es ruhig um Simone. Hier und da gibt es zwar mal ein neues Instagram-Posting, doch die bestehen zumeist aus Werbung und Produktplatzierungen und nicht aus persönlichen Einblicken in ihr Leben. Ihre Follower sind davon zunehmend genervt – wünschen sie sich doch mehr echte Inhalte von ihrer Simi!

Auch ihr neuestes Instagram-Foto stellt letztendlich eine Werbung für ihr eigenes Duschgel dar. Und da platzte dem einen oder anderen Follower nun der Kragen in der Kommentarspalte: "Was ist mit den Laufstegen dieser Welt oder bleibt es bei Werbung? Schade, habe mehr erwartet nach deinem Sieg", machte eine Userin ihrem Ärger Luft. "Immer das Gleiche, was du postest", fand ein anderer Nutzer. Eine weitere Followerin wurde dabei sogar noch etwas deutlicher: "Irgendwie voll Verschwendung, dass du es geworden bist, andere wären bestimmt präsenter als du", zog sie ihr Fazit vom vergangenen GNTM-Finale.

Nicht nur ihre Supporter auf der Plattform bekommen wenig von Simone mit. Auch ihre einstigen Show-Kolleginnen wissen nicht, wie es Simone aktuell geht oder was sie so treibt. "Ich muss ehrlich sein, wir alle, glaube ich, wissen nicht, was bei Simone ist. Was sie macht, wie es ihr geht. Man hört natürlich immer mal wieder das eine oder andere Gerücht", verriet Vanessa Tamkan erst kürzlich gegenüber Promiflash.

Instagram / simone.gntm.201 Simone Kowalski und ihre Mutter

Timm, Michael / ActionPress Simone Kowalski bei der Palmolive Model Night in Hamburg

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2019

