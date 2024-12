Lässt GNTM-Gewinnerin Simone die Öffentlichkeit hinter sich?

Simone Kowalski (27) gewann 2019 Germany's Next Topmodel. Danach wurde es in der Öffentlichkeit aber eher ruhig um das Model. Jetzt scheint Simi ihren Karriereweg zu überdenken. Bei Instagram teilt sie eine kryptische Nachricht. "Ich habe einmal an mich selbst geglaubt, ein Model zu werden und ich bin ein Topmodel geworden! Leider wurde ich, nachdem ich die größte Show im deutschen Fernsehen gewonnen hatte, auf die schwarze Liste gesetzt und kein Kunde oder Modelagentur wollte mit mir arbeiten", sinniert sie unter einem Bild, das ihr früheres Ich zeigt. Weiter schreibt Simone: "Jetzt bin ich froh, sagen zu können, dass dies nie der Weg war, beurteilt und wie Sche*ße behandelt zu werden."

Simone meint, weil sie in der Öffentlichkeit stand, habe jeder geglaubt, das Recht zu haben, sie schlecht zu behandeln. Genauso seien viele im Glauben gewesen, sie zu kennen, ohne je richtig mit ihr gesprochen zu haben. Ihren Post schließt sie mit einer für ihre Fans sicher traurigen Entscheidung ab: "Vielleicht ist es ein Fehler, aber dies ist mein letzter Beitrag. Und ja, ich bin okay und nicht verrückt, vielleicht bin ich normaler, als ihr denkt... weil ich die einzige Person war, die über Missbrauch gesprochen hat... was mir in der Show und danach angetan wurde." Das klingt verdächtig nach Abschied – Simi macht hier sehr deutlich, dass sie sich zumindest aus dem Netz zurückziehen wird.

Was Simone mit Missbrauch meint, erklärt sie zwar nicht, aber schon in den vergangenen Jahren kritisierte sie GNTM immer wieder aufs Schärfste. Vor allem der Umgang mit den Kandidaten war ihr wohl ein Dorn im Auge. Vergangenes Jahr erklärte sie in einem Interview mit "STRG_F": "Überall waren Kameras. Alles wurde uns verboten, rauszugehen. Man durfte nicht joggen gehen. Ich bin gar nicht klargekommen. Mental, körperlich, sozial auch nicht."

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Instagram / simi.kowalski Simone Kowalski, deutsches Model

