So geht es Simone Kowalski drei Jahre nach ihrem GNTM-Sieg

Bei Simone Kowalski (25) hat sich seit ihrem Sieg so einiges getan. Die Beauty konnte sich in der 14. Staffel von Germany's next Topmodel gegen die anderen Teilnehmerinnen durchsetzen und gewann somit die Sendung. Mittlerweile ist sie nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern versorgt ihre Fans mit interessanten Einblicken aus ihrem Berufsalltag. Mit Promiflash sprach Simone über die Zeit nach ihrer Teilnahme bei der Castingshow.

Die 25-Jährige verriet, dass sie in den vergangenen drei Jahren gelernt habe, sich so zu lieben und zu akzeptieren, wie sie ist: "Und dadurch weiß ich, was wirklich im Leben zählt, worauf ich achten möchte, wonach ich strebe, was ich meiner Community gerne mitteilen möchte." Für diese Erkenntnisse sei sie sehr dankbar und blicke jedem Fortschritt optimistisch entgegen. "Mit jedem Schritt, den man geht, werden neue Türen geöffnet", fügte Simone hinzu.

Zudem offenbarte die Blondine im Interview, dass sie ihre Prioritäten geändert habe: "Mental bin ich viel gelassener geworden. Dass es manchmal nicht einfach ist, muss man seiner Community auch sagen. Da steckt ein enormer Druck dahinter und da bin ich offen und gechillt geworden." Durch das Meditieren und das Praktizieren von Yoga habe Simone einen Weg gefunden, mit dem ganzen Druck umzugehen.

Instagram / simi.kowalski Simone Kowalksi, GNTM-Siegerin 2019

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Instagram / simi.kowalski Simone Kowalski, deutsches Model

