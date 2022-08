GNTM-Gewinnerin Simone Kowalski schießt gegen Lena Gercke!

Die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin Simone Kowalski (25) lässt kein gutes Haar an Lena Gercke (34). Letztere war 2019 als Gastjurorin in die Sendung eingeladen worden, um mit den Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen als erste Gewinnerin der Model-Show zu teilen. Hinter den Kulissen soll diese aber nicht besonders nett gewesen sein. Simone verriet jetzt, Lena habe sie sogar ausgelacht, als sie Schmerzen hatte!

Via Instagram teilte Simone jetzt ihre Erlebnisse aus der Castingshow mit ihren Fans. Besonders ein Erlebnis hat das Model anscheinend immer noch negativ in Erinnerung: Aufgrund einer Fußverletzung habe sie damals Schmerzen am Fuß gehabt, nachdem sie in zu großen High-Heels laufen musste. Daraufhin habe sie Rat bei Lena gesucht. "Sie hat mich einfach ausgelacht und gesagt, ich solle mir Klopapier in die Schuhe stopfen. Es war unmenschlich – sie haben mich seelisch gebrochen", behauptete Simone.

Nach ihrem Sieg bei GNTM hatte sie sich bereits über das gesamte Format beschwert. Zwischenzeitlich habe sie ihre Teilnahme sogar bereut, wie sie vor zwei Jahren zugab. Auch mit ihrem Vertrag bei der Modelagentur von Heidi Klums (49) Vater Günther Klum (77) war Simone nicht zufrieden. Dieser wurde letztlich auch vor Gericht beendet.

Anzeige

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Lena Gercke im Juli 2019

Anzeige

Instagram / simi.kowalski Simone Kowalski im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de