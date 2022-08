Kritik an Heidi Klum: Jetzt melden sich GNTM-Girls zu Wort

Nutzt Germany's next Topmodel die Kandidatinnen etwa nur aus? Die beliebte Castingshow mit Heidi Klum (49) musste in der vergangenen Woche harsche Kritik einstecken: Ex-Teilnehmerin Nathalie Volk (25) wetterte gegen das Format und die Moderatorin. Die Fotomappen, die die Girls nach der Show mitnehmen, seien in der Branche völlig unbrauchbar. Doch wie sehen das andere GNTM-Gesichter? Promiflash hat bei Simone Kowalski (25), Dascha Carriero (22) und Jacky Wruck (23) nachgefragt.

Dascha, die es im vergangenen Jahr bis ins Finale schaffte, kann das überhaupt nicht nachvollziehen: "Heidi gibt sich so viel Mühe. Die versucht, das Leben von ganz vielen Menschen besser zu machen und jungen Mädchen Träume zu erfüllen. Was ist daran so schlecht?" Sie wolle sich die Erinnerungen nicht kaputtmachen lassen: "Ich finde das so scheiße, dass jetzt so dagegen geschossen wird. Ich habe diese Zeit geliebt und erinnere mich jeden Tag supergerne daran."

Auch Jacky Wruck denkt gerne an ihre GNTM-Zeit zurück. 2020 gewann sie die 15. Ausgabe. "Ich bin ultradankbar für die Zeit. Für mich war von vornherein klar, wie ein Realityformat funktioniert, und ich denke, das sollte man sich vor Augen führen, bevor man dahingeht", ordnete sie ihre Teilnahme an der Show ein: "Das ist ein super Sprungbrett, aber was man dann daraus macht, das ist in der eigenen Hand."

Doch es gibt auch andere Sichtweisen. "Ich kann nur vielen Sachen zustimmen, aber ich lasse Vergangenheit Vergangenheit sein", zeigte sich Simone etwas kritischer. Sie gewann 2019 die 14. Staffel der Show. Sie wünsche sich eine offene Diskussion, sei aber raus aus dem Thema. "Damals war es eine sehr große Learning Experience für mich", schilderte sie ihre Sicht auf ihre GNTM-Zeit.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Influencerin

Anzeige

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jackywruck Jacky Wruck im Juni 2020

Instagram / simi.kowalski Simone Kowalksi, GNTM-Siegerin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de