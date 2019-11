Für Ercan waren die Dreharbeiten von The Biggest Loser gleich doppelt hart! Für den Abnehm-Show-Kandidaten ging es in der Sendung nicht nur darum, sich selbst den großen Traum vom Normalgewicht zu erfüllen – er hatte sich auch für seinen Vater Murat in den Kilokampf begeben. Der hatte sich ein gesundes Leben für seinen Sohn gewünscht, während er selbst schwer erkrankt war. Doch während Ercan diesem Ziel mit hartem Training immer näher kam, musste er einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater verstarb noch vor dem Ende der Dreharbeiten in 2018. Ein Jahr nach Murats Tod erinnert sich sein Sohn jetzt in einem rührenden Post an die schwere Zeit zurück.

"Genau vor einem Jahr bist du von uns gegangen. Wir vermissen dich und lieben dich, Baba", beginnt Ercan in seiner Instagram-Story und leitet damit eine kleine Diashow mit Erinnerungen an den Verstorbenen ein. Dabei bezieht sich der einstige 150-Kilo-Mann auf seinen unglaublichen Diät-Erfolg, welcher der letzte Wunsch seines Vaters war – und ist stolz, diesen erfüllt zu haben: "Auch nach einem Jahr halte ich mein Gewicht, Baba." Für seinen Papa sei der Halbfinalist über sich hinausgewachsen, laut eigener Angaben – und er habe es nur dank ihm so weit schaffen können.

Mit mehreren Bildern, die Ercan vor und nach seinem Aufenthalt im Camp zeigen, bedankt er sich auch bei seinem Team-Trainer Ramin Abtin (47). "Knappe 58 Kilo abgenommen, dank diesem Mann", schreibt er und freut sich über die stetige Unterstützung seines Coaches.

