Mit The Biggest Loser startete Ercan in ein neues Leben! Zu Beginn des Jahres stürzte sich der KFZ-Meister ins Kilo-Abenteuer und erfüllte sich den großen Wunsch, sein überschüssiges Hüftgold loszuwerden. Nach dem zähen Kampf im Trainingscamp in Andalusien hat sich nicht nur äußerlich einiges für den Abnehm-Kandidaten verändert. Auch in Sachen Liebe scheint es plötzlich Fortschritte zu geben. Jetzt verrät Ercan, wie es aktuell an der Frauenfront aussieht.

Bei The Biggest Loser-Spezial will Trainer Ramin Abtin (47) von dem einstigen Schwergewicht wissen, wie es mit den Frauen läuft. "Natürlich schreiben sie jetzt und reagieren auf Bilder, was vorher nicht so war", erklärt der Ex-Kandidat gegenüber seinem Fitness-Coach. Und freut sich, dass er bei den Ladys nun so gut ankommt. "Also Dates habe ich schon gehabt", verrät er weiter – eine ernsthafte Beziehung hat sich bis dato aber anscheinend noch nicht daraus ergeben.

Schon vor einiger Zeit hatte Ercan im Gespräch mit Promiflash auch ausgeplaudert, dass er sich seit dem Abnehm-Format kaum noch vor Flirt-Anfragen retten könne: "Ich merke definitiv einen Unterschied. Man geht selbstbewusster durchs Leben und mit Stolz. Die Frauen gucken, lächeln mich an oder schreiben mir. Das war früher gar nicht der Fall." Dank Sport und gesunder Ernährung könne er sich dieses positive Lebensgefühl auch nach der Show weiter erhalten.

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020, um 16:30 Uhr in Sat.1, danach immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1

