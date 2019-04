Was für eine traurige Nachricht bei The Biggest Loser! Bereits vor wenigen Wochen musste Kandidat Ercan einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater fiel ins Koma. Daraufhin brach Ercan sogar seine Teilnahme in der beliebten Abnehm-Show kurzzeitig ab, um bei seinem Papa sein zu können. Doch er wollte weiterkämpfen und kehrte ins Diät-Camp zurück. Doch jetzt schockte der heimliche Favorit seine Fans mit der traurigen Gewissheit: Sein Vater ist gestorben!

Kurz vor der Abreise aus dem Abnehm-Camp erreichte Ercan ein folgenschwerer Anruf: "Habe bei der Abreise erfahren, dass er verstorben ist. Man muss halt weiterkämpfen. Auch wenn er mich nicht sehen konnte, ist er bei mir." Das verriet der gebürtige Türke jetzt in der aktuellen Folge und führte weiter aus: "Ich will einfach siegen und ins Finale kommen."

Die Beerdigung seines geliebten Familienmitglieds fand in der Türkei statt, und damit in dem Geburtsland des KFZ-Meisters aus Lahnstein. Sein Wunsch vor dem Antritt in das Abspeck-Format: "Der größte Preis wäre für mich, dass ich meinen Vater stolz machen kann."

© SAT.1 / Benedikt Müller Jens und Ercan, Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2019

Instagram / ercan_thebiggestloser2019 "The Biggest Loser"-Kandidat Ercan und sein Vater im Februar 2019

SAT.1 / Benedikt Mueller Ercan, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2019



