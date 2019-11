Schwesta Ewa (35) wird ihre geduldigen Fans bald mit einem neuen Album belohnen. Die Deutsch-Rapperin veröffentlichte 2015 ihr erstes Album mit dem Titel "Kurwa". Ihr zweites Album "Aywa" erschien erst im Juni letzten Jahres und hielt sich vier Wochen in den deutschen Charts. Schon jetzt, ein Jahr später, verkündete sie im Netz, dass ihre dritte Studio-Platte fertig ist. Wird Ewa ihr neuestes Werk noch vor ihrer bevorstehenden Haftstrafe auf den Markt bringen können?

"Album ist fertig!!!! @schwestaewa #schwestaewa", postete die gebürtige Polin kürzlich auf ihrem zweiten Instagram-Profil unter einem Bild. Ewa trägt auf dem bearbeiteten Schnappschuss ein geblümtes, bauchfreies Long-Shirt und einen Leuchtend-Pinken Spitzen-String. Auf ihrem Haupt-Account teilte die Musikerin ein ähnliches Bild und schrieb dazu: "Ich habe großen Respekt vor Menschen, die zu ihren Fehlern stehen. #album #fertig #baldrein #baldraus #aaliyah". Spielt Ewa mit dem Text auf ihre eigenen Fehler und baldige Haftstrafe an? Die verurteilte Frankfurterin muss unter anderem wegen Körperverletzung in den Knast. Gegenüber Bild verriet die Mutter einer Tochter, dass sie vorerst Haftaufschub bekommt, damit sie sich in Ruhe eine geeignete Einrichtung für sich und ihr Baby Aaliyah suchen kann.

Wie lange die Skandal-Rapperin Zeit hat, ihre privaten Angelegenheiten zu klären, ist bislang noch nicht bekannt. Ebenfalls teilte die Brünette ihren Fans noch keinen genauen Termin für die Veröffentlichung ihres Albums mit, nur dass es noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Instagram / chayaschwesta Schwesta Ewa, November 2019

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa und ihre Tochter Aaliyah Jeyla im März 2019

ActionPress Schwesta Ewa mit ihrer Pflicht-Verteidigerin in ihrem Prozess

