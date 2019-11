Marco Rippegather hat endlich zu sich gefunden. Der Blondschopf dürfte so einigen TV-Liebhabern im Gedächtnis geblieben sein: In der vorletzten Staffel hatte er sich mit einer schrägen Performance der DSDS-Jury gestellt und konnte sich so immerhin ein Recall-Ticket sichern. Wenig später präsentierte er sich vollkommen hüllenlos bei der homosexuellen Runde des Fernseh-Formats Naked Attraction. Doch der Körper, den er damals offenherzig zeigte, ist mittlerweile nicht mehr derselbe: Der Paradiesvogel entschloss sich dazu, von nun an als Frau weiterzuleben!

Aus Marco wird Arielle! Über dieses Vorhaben sprach der einstige selbsternannte "Nacktboy" mit dem Online-Magazin Kukksi. Schon in der Kindheit habe der 29-Jährige nur weibliche Vorbilder gehabt und sich stets in Frauenkleidung wohler gefühlt. "Ich habe bis 27 Jahre diese Stimme überhört, welche immer lauter wurde – irgendwann kam der Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Je älter ich wurde, umso mehr habe ich mich mit meinem Inneren auseinandergesetzt", erinnerte sich die TV-Bekanntheit.

Mittlerweile befindet sich das Show-Sternchen in der Hormontherapie, so dass ihm auch schon Brüste wachsen. Nun steht noch ein Beratungsgespräch in einer Berliner Klinik an, bevor Marco sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen kann.

Instagram / marcorippegather_official Marco Rippegather, "Naked Attraction"-Kandidat

AEDT/ Wenn.com Marco Rippegather beim AEDT-Sommerfest

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, TV-Bekanntheit

