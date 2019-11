Diese Tränen verstehen wohl nur echte Gamer! Jarvis Kaye ist auf YouTube ein gefeierter Zocker – über zwei Millionen Menschen haben den Lockenschopf aus den USA abonniert, um seinen kommentierten Spielverläufen zu folgen. Jarvis' absolutes Lieblingsgame: Das Ballerspiel "Fortnite", eine Simulation einer globalen Katastrophen-Situation, bei der sich die User mit verschiedenen Waffen gegen Gegner und Zombies wehren müssen. Doch mit diesem Spiel ist für Jarvis jetzt Schluss – da er vom Entwicklerstudio Epic Games auf Lebenszeit gesperrt wurde!

Für Jarvis bricht damit eine Welt zusammen, wie er in einem aktuellen YouTube-Video erklärt. Darin fließen sogar Tränen. Denn in Zukunft muss er nicht nur auf sein Lieblingsspiel, sondern auch auf eine seiner zuverlässigsten Einnahmequellen verzichten. Seine Fortnite-Clips wurden regelmäßig millionenfach geklickt – einmal sogar über zehn Millionen Mal! Epic Games erlegte ihm diese heftige Strafe auf, weil er mit einem Zweitaccount geschummelt hatte. Mithilfe eines Aimbots (Zielhilfe beim Schießen) hatte er gemogelt – und dies in Videos festgehalten sowie auf seinem YouTube-Profil veröffentlicht.

Seinen Fehltritt sieht Jarvis inzwischen ein – auch wenn es für ihn aktuell noch schwer sei, diese harte Sanktion zu begreifen. "Mir ist klar, dass ich einen massiven Fehler begangen habe. Als ich diese Videos zum Thema Cheats gedreht habe, habe ich nicht an die Konsequenzen für mich gedacht. Ich habe nur daran gedacht, euch zu unterhalten. Es tut mir wirklich so leid, Epic Games. Ich werde mein Bestes geben, die Strafe zu akzeptieren. Ich bin einfach so enttäuscht von mir selbst, dass ich das getan habe", stammelte der Gamer unter Tränen in seinem Video.

Wie es jetzt für Jarvis weitergeht, weiß er selbst noch nicht. Sicher ist nur, dass er in Zukunft auch allen zu dem Spiel gehörenden Events und Community-Treffen entsagen muss. Viel Mitleid bekommt er in den Kommentaren unter seinem tränenreichen Entschuldigungsclip jedoch nicht. "Oh man, die Jugend von heute ... er weint einfach vor der ganzen Welt wegen eines Computerspiels", war nur eine der ungläubigen, aber amüsierten Reaktionen.

Instagram / fazejarvis Jarvis, US-YouTube-Gamer

SIPA PRESS / ActionPress "Fortnite"-Spiel

Instagram / fazejarvis Jarvis Kaye, Social-Media-Star aus den USA

Instagram / fazejarvis Jarvis Kaye, YouTube-Gamer



