Dieses Videospiel werden Prinz Harrys (34) Kids wohl niemals in die Finger bekommen! Die Royal-Fans warten aktuell jede Minute darauf, dass der rothaarige Blaublüter und seine Ehefrau Herzogin Meghan (37) endlich Nachwuchs verkünden. Noch ist davon zwar nichts in Sicht, doch Harry lieferte dafür schon jetzt einen Einblick in seine zukünftigen Erziehungsmethoden: PC-Ballerspiele wie zum Beispiel "Fortnite" werden bei den Prinzen-Knirpsen nie zur Debatte stehen – denn der Sohn von Lady Di (✝36) kann das gehypte Survival-Spiel überhaupt nicht ab!

Bei einem entspannten Spaziergang in der Küstenstadt Brighton plauderten Meghan und Harry hier und da mit ein paar Fans, wie Hello berichtete. Als sie dann aber von einer Gruppe Grundschüler auf das aktuell von Jugendlichen gefeierte Spiel "Fortnite" angesprochen wurden, soll der Adlige nicht gerade begeistert reagiert haben: "Harry fragte, wie alt wir sind. Wir sagten, wir seien acht und er antwortete: 'Ihr solltet wirklich nicht 'Fortnite' spielen!'", erzählte einer der Schüler der Zeitschrift. Ein anderer fügte hinzu: "Harry sagte sogar: 'Was denken sich eure Eltern dabei?'"

Warum dem Prinzen ausgerechnet dieses Shooter-Computerspiel ein Dorn im Auge ist? Bei "Fortnite" wird spielerisch eine globale Katastrophen-Situation simuliert, bei der sich die User mit verschiedensten Waffen gegen Gegner und Zombies wehren müssen. Wer die Runde als Letzter überlebt, hat gewonnen. Das Ballerspiel soll süchtig machen und ist vor allem bei Kindern extrem populär, auch in Deutschland – obwohl die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) für "Fortnite" offiziell eine Altersbeschränkung ab zwölf Jahren festgelegt hat.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry laufen durch Sussex, Oktober 2018

Daina Le Lardic / Isopix "Fortnite"-Spieler

Getty Images Prinz Harry im September 2018

