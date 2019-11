Endlich gibt es Gewissheit! Im vergangenen August ist Rennfahrerin Jessi Combs bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Bevor sie verunglückte, wollte die "Mythbusters"-Moderatorin in der Alvord Wüste in Oregon mit einem Raketenauto einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Zur genauen Unfallursache war bisher noch nichts bekannt. Mittlerweile steht aber fest: Einer der Reifen an Jessis Unfallwagen hatte den tödlichen Crash verursacht!

Wie die zuständige Polizeidienststelle laut TMZ bekannt gab, soll die 36-Jährige bei ihrem Rekordversuch ein noch unbekanntes Objekt gerammt haben. Durch den Aufprall habe eines der Vorderräder einen mechanischen Schaden erlitten, wodurch es zu dem tödlichen Unfall kam. Während der Unfallfahrt soll Jessi eine Geschwindigkeit von etwa 880 km/h erreicht haben. Ihr Fahrzeug ging kurz nach dem Crash in Flammen auf. Zu diesem Zeitpunkt sei sie, laut Polizeibericht, allerdings schon tot gewesen.

Wie gefährlich ihre Motorsport-Leidenschaft werden konnte, war der "schnellsten Frau auf vier Rädern" – wie Jessi auch genannt wurde – bewusst. Schon 2007 hatte die Blondine einen schweren Autounfall erlitten, der sie fast das Leben gekostet hätte. Von ihren zahlreichen Rekordversuchen hinterm Steuer hatte sie diese schreckliche Erfahrung aber nicht abhalten können.

