Der Spagat zwischen Familie und Beruf ist für viele Mütter eine Zerreißprobe – das könnte Sarah Lombardi (27) wohl sofort unterschreiben. Aktuell arbeitet sie nicht nur an ihrer Gesangskarriere – auch regelmäßige Show-Teilnahmen gehören zu ihrem Alltag dazu. Zurzeit stehen die Proben für "Holiday on Ice" auf dem Plan und genau dafür wünscht sich Sarah nun Unterstützung in der Kinderbetreuung!

In ihrer Instagram-Story offenbart die Ex von Pietro Lombardi (27): Kommenden Freitag geht es für sie und Sohnemann Alessio (4) wegen der Eiskunstlauf-Revue nach Belgien. "Ich habe mir da auch einfach vorgenommen, wirklich mir eine Nanny zu suchen. Einfach weil jetzt zum Beispiel an dem Wochenende niemand aus meiner Familie Zeit hat, damit ich da einfach ein bisschen unabhängiger bin, einfach jemanden dabei zu haben, der mitkommt, der in der Zeit mit Alessio spielen kann", erklärt Sarah. Da der "Holiday on Ice"-Cast auch abends trainiert, könnte es für ihren Spross manchmal zu spät werden – ein Kindermädchen hätte dann die Aufgabe, ihn ins Bett zu bringen.

Interessierte Bewerber dürfen der Sängerin ihren Lebenslauf sogar über das soziale Netzwerk zuschicken – aber nur unter einigen Bedingungen. Die mögliche Nanny sollte viel Erfahrung mitbringen, spontan, flexibel und mindestens 20 Jahre alt sein, aus Köln oder der näheren Umgebung kommen und ganz wichtig: Herzlichkeit im Gepäck haben.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardis Instagram-Story

