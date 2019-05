Sie hat Blut geleckt: Vor wenigen Monaten nahm Sarah Lombardi (26) an der erfolgreichen Sat.1-Show Dancing on Ice teil. Nach einer Verletzung kämpfte sich die Ex-Frau von Pietro (26) wieder zurück in die Show und holte sich zusammen mit ihrem Partner Joti Polizoakis (23) den Titel. Mit ihrem Talent begeisterte sie nicht nur ihre Fans – auch die Macher einer ganz besonderen Show wurden auf sie aufmerksam: Demnächst wird Sarah Pirouetten bei "Holiday on Ice" drehen!

Das verkündete das Multitalent jetzt ganz aufgeregt in seiner Instagram-Story. Mit einem Foto vom Pressetag der berühmten Eiskunstlauf-Show ließ die 26-Jährige die Bombe platzen: "Ich komme zurück aufs Eis bei 'Holiday on Ice'. I'm back, ich freue mich", schrieb die Mama des kleinen Alessio (3) freudig zu Fotos und Videos von sich im Glitzer-Outfit und mit Schlittschuhen.

Der Gig bei "Holiday on Ice" ist jedoch nicht das einzige Engagement, das die "Genau hier"-Interpretin in vergangener Zeit ergattert hat. Erst am Sonntag verkündete Dieter Bohlen (65), dass die Musikerin in der kommenden Staffel von Das Supertalent neben ihm am Jury-Pult sitzen wird.

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi und Joti Polizoakis im "Dancing on Ice"-Halbfinale 2019

Getty Images Sarah Lombardi beim "Holiday on Ice"-Photocall

Getty Images Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

